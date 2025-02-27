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09:31, 27 февраля 2025Интернет и СМИ

В Кремле высказались о разблокировке Instagram

Песков заявил, что Meta сможет вернуться в Россию, если будет выполнять законы
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков высказался о возможности разблокировки в России соцсетей Instagram и Facebook (обе соцсети запрещены в России; принадлежат компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). В разговоре с журналистом Александром Юнашевым он заявил, что эти платформы смогут вернуться в Россию при условии соблюдения ими законов.

Песков отметил, что ограничение доступа к Instagram и Facebook никак не связано с уровнем доверия между Россией и США. «Какое бы доверие у нас с американцами ни было, это не будет никого освобождать от выполнения российских законов. И, собственно, эти компании могут и не ждать восстановления доверия [между Россией и США]. Надо выполнить законы и возвращаться в Российскую Федерацию», — сказал пресс-секретарь президента России.

Ранее Песков оценил возможность разблокировки в России соцсети X. Представитель Кремля подчеркнул, что ограничения с площадки будут сняты, как только она выполнит требования российского законодательства.

Перед этим в Роскомнадзоре опровергли слухи о снятии ограничений с работы сервиса Discord в России. В регуляторе указали, что оснований для разблокировки платформы нет.

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