В Кремле высказались о разблокировке Instagram

Песков заявил, что Meta сможет вернуться в Россию, если будет выполнять законы

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков высказался о возможности разблокировки в России соцсетей Instagram и Facebook (обе соцсети запрещены в России; принадлежат компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). В разговоре с журналистом Александром Юнашевым он заявил, что эти платформы смогут вернуться в Россию при условии соблюдения ими законов.

Песков отметил, что ограничение доступа к Instagram и Facebook никак не связано с уровнем доверия между Россией и США. «Какое бы доверие у нас с американцами ни было, это не будет никого освобождать от выполнения российских законов. И, собственно, эти компании могут и не ждать восстановления доверия [между Россией и США]. Надо выполнить законы и возвращаться в Российскую Федерацию», — сказал пресс-секретарь президента России.

Ранее Песков оценил возможность разблокировки в России соцсети X. Представитель Кремля подчеркнул, что ограничения с площадки будут сняты, как только она выполнит требования российского законодательства.

Перед этим в Роскомнадзоре опровергли слухи о снятии ограничений с работы сервиса Discord в России. В регуляторе указали, что оснований для разблокировки платформы нет.