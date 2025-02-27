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19:25, 27 февраля 2025Бывший СССР

В МИД Украины высказались об использовании стамбульских соглашений для урегулирования

США не предлагали Киеву использовать стамбульские соглашения в урегулировании
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)
Георгий Тихий

Георгий Тихий. Кадр: FREEДOM. LIVE / YouTube

США не предлагали Киеву использовать стамбульские соглашения, достигнутые в ходе переговоров между Россией и Украиной в 2022 году, в качестве основы мирного урегулирования. Об этом заявил спикер МИД республики Георгий Тихий, передает «Интерфакс-Украина».

«Нам не поступали официальные обращения американской стороны о возможности рассмотрения так называемых Стамбульских соглашений как основы для мирного урегулирования», — рассказал он.

Ранее спецпосланник президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф предложил рассматривать проект стамбульских соглашений весны 2022 года основой украинского урегулирования. Кроме того, он назвал будущее заключение сделки между Украиной и Россией «замечательным днем».

В январе 2025 года президент России Владимир Путин заявил, что Стамбульские договоренности были основаны на предложениях Киева. По его словам, Москва получила их в виде бумаги из Киева, подписанной главой фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давидом Арахамией.

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