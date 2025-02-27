В России ужесточат подготовку к отопительному сезону

Депутат Колунов: В России ужесточат требования подготовки к отопительному сезону

Правительство России собралось ужесточить требования подготовки к отопительному сезону. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на зампреда комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству (ЖКХ) Сергея Колунова.

После этого правительство сможет устанавливать критерии надежности теплоснабжения, уточнять полномочия муниципалитетов по вопросу готовности к отопительному периоду и проведения оценки готовности теплоснабжающих организаций. Помимо этого, власти получат возможность уточнять правила обеспечения готовности к сезону отопления.

Нововведения вступят в силу 1 марта 2025 года. Новые правила будут опубликованы на портале правовой информации. По словам Куланова, мера призвала повысить качество коммунальных услуг в стране.

Ранее в Новосибирске более 150 домов остались без отопления. Отключения являются плановыми и продлятся, пока специалисты не устранять поломки.