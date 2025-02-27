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20:47, 27 февраля 2025Экономика

В российском городе разлилась река

В городе Обь Новосибирской области разлилась река
Мария Черкасова

Трактор чистил снег и случайно запустил фонтан воды в городе Обь Новосибирской области. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Siberia.

В итоге во дворе на улице Горького буквально разлилась река. По словам местных жителей, такое происходит шестую зиму подряд. Они рассказали, что водители спецтехники каждый год срывают трубы при уборке снега.

Также в четверг, 27 февраля, в Санкт-Петербурге, во Фрунзенском районе, на улице Бухарестской, возле жилого дома забил фонтан кипятка высотой в несколько этажей.

Накануне в Екатеринбурге в результате прорыва трубы по улице Евгения Савкова разлилась фекальная река. Местные жители пожаловались на зловонный запах, доходящий до квартир на первых этажах домов.

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