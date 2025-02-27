В Турции высказались о сроках окончания конфликта на Украине

МИД Турции: Анкара ожидает к лету увидеть конкретные шаги по решению на Украине

Власти Турции рассчитывают к лету увидеть конкретные шаги по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил турецкий министр иностранных дел Хакан Фидан, передает ТАСС.

По его словам, Анкара видит политическую волю США и России для завершения конфликта на Украине. «До лета мы увидим что-то конкретное», — ответил Фидан на вопрос о возможных сроках разрешения украинского кризиса. Он также уточнил, что президент США Дональд Трамп и российский лидер Владимир Путин считают, что ситуация достигла момента, когда можно начать ее обсуждать.

Глава турецкого МИД добавил, что в настоящее время формируется механизм диалога по данному вопросу.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не хочет терять надежду на мирное урегулирование конфликта по Украине. По его словам, Турция видит «позитивные месседжи», исходящие от Дональда Трампа и Владимира Путина.