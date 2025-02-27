Владелец напавших на мальчика в российском городе собак признал вину

В Сочи хозяин разорвавших лицо девятилетнему мальчику хаски признал вину

В Сочи владелец двух хаски, напавших на девятилетнего мальчика и разорвавших ему лицо, признал вину. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Краснодарскому краю.

В ходе допроса мужчина пояснил, что некоторое время не кормил собак. Он обвиняется по части 1 статьи 118 УК РФ («Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности»).

Трагедия произошла утром 26 февраля в СНТ «Авиатор» в Адлерском районе города. Две собаки крупной породы, будучи без присмотра хозяина, сорвались с цепи и напали на ребенка. Проходившие мимо местные жители отогнали животных и сообщили о произошедшем родителям пострадавшего. Сейчас мальчик находится в лечебном учреждении. Ему продолжают оказывать необходимую медицинскую помощь.

Ранее сообщалось, что мужчина не приезжал кормить хаски в течение 10 дней из-за плохой погоды.