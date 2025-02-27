Волочкова отреагировала на продажу масок с ее лицом на российских маркетплейсах

Балерина Волочкова возмутилась продажей масок с ее лицом на маркетплейсах

Российская балерина Анастасия Волочкова отреагировала на продажу полиуретановых масок в виде ее головы и лица на российских маркетплейсах. Соответствующий комментарий публикует «Газета.Ru».

Звезда подчеркнула, что считает некрасивыми такие попытки заработать на ее имени. При этом знаменитость призналась, что не знала о существовании такого товара. Кроме того, она уточнила, что уже замечала продажу футболок с ее изображением.

«Если бы у меня спросили и сделали бы красивую маску, то я, может быть, и против не была. На моем имени, которое я зарабатывала годами труда ежедневного, многочасового, многолетнего, какие-то ушлые люди просто считают возможным зарабатывать деньги себе, даже не поставив в известность человека. Что за маски, какое изображение, честно говоря, в первый раз от вас слышу, но я обескуражена этим, если честно», — возмутилась балерина.

В августе 2024 года Анастасия Волочкова высказалась о своих мужчинах фразой «меряются яхтами и самолетами».

