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19:47, 27 февраля 2025Ценности

Возлюбленная Тимати снялась в комбинезоне с глубоким декольте

Модель Валентина Иванова снялась в комбинезоне с глубоким декольте
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @halfbloodval

Возлюбленная российского рэпера Тимати (настоящее имя — Тимур Юнусов) Валентина Иванова снялась в откровенном образе. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 375 тысяч подписчиков.

Избранница исполнителя показала фото в комбинезоне с глубоким декольте. Помимо этого, модель надела перчатки без пальцев и собрала волосы в хвост. На кадре видно, что манекенщица снялась в спортзале.

Ранее в феврале возлюбленная Тимати показала внешность времен юности на фото. Один из подписчиков попросил манекенщицу разместить снимки с длинными волосами. В ответ Иванова поделились в сторис коллажем из фото.

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