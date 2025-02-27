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18:07, 27 февраля 2025Спорт

Вратарь «Краснодара» рассказал о работе таксистом

Вратарь «Краснодара» Юрий Дюпин о работе таксистом: Было стремновато
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)
Юрий Дюпин

Юрий Дюпин. Фото: Егор Алеев / ТАСС

Голкипер «Краснодара» Юрий Дюпин рассказал о том, как работал таксистом. Его слова приводит Sport24.

Вратарь вспомнил два самых страшных случая. «Однажды вез сильно пьяного чудака за город, в полнейшую глушь. Было стремновато — если бы меня там по голове тюкнули, так и не нашли бы», — рассказал Дюпин.

Голкипер также вспомнил о пассажире-наркомане. «Тоже повез его за пределы города. По приезде он отказался платить, начал себя неадекватно вести, быковать. Я решил не ввязываться и уехал», — рассказал вратарь.

Дюпин перешел в «Краснодар» летом 2024 года из казанского« Рубина». Он также выступал за «СКА-Хабаровск», «Кубань» и «Анжи». В нынешнем сезоне вратарь провел четыре матча в Кубке России, в которых пропустил восемь мячей.

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