Финский экономист Малинен: Евросоюз был создан для обмана и подчинения людей

Европейский союз был создан для обмана и подчинения населения, заявил финский экономист и профессор Хельсинского университета Туомас Малинен в социальной сети Х.

Он прокомментировал слова премьер-министра Польши Дональда Туска о том, что ЕС был создан для поддержания мира, а не обмана.

«На самом деле ЕС был создан для того, чтобы обмануть европейцев и подчинить их полуавторитарному правлению», — рассказал Малинен.

Ранее Туск заявил, что Европе пора «перестать болтать» и начать действовать в конфликте на Украине. Он призвал профинансировать помощь Киеву за счет замороженных российских активов. Кроме того, по его словам, необходимо усилить защиту Балтии и границ ЕС с Россией.