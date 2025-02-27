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23:16, 27 февраля 2025Мир

Финский экономист рассказал об обмане населения в Европе

Финский экономист Малинен: Евросоюз был создан для обмана и подчинения людей
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Sergey Petrov / Global Look Press

Европейский союз был создан для обмана и подчинения населения, заявил финский экономист и профессор Хельсинского университета Туомас Малинен в социальной сети Х.

Он прокомментировал слова премьер-министра Польши Дональда Туска о том, что ЕС был создан для поддержания мира, а не обмана.

«На самом деле ЕС был создан для того, чтобы обмануть европейцев и подчинить их полуавторитарному правлению», — рассказал Малинен.

Ранее Туск заявил, что Европе пора «перестать болтать» и начать действовать в конфликте на Украине. Он призвал профинансировать помощь Киеву за счет замороженных российских активов. Кроме того, по его словам, необходимо усилить защиту Балтии и границ ЕС с Россией.

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