Заподозренную в махинациях с госконтрактом главу российского города выпустили из СИЗО

Суд выпустил из СИЗО главу администрации Зернограда

Главу администрации города Зерноград Ростовской области Ирину Полищук выпустили из СИЗО. Об этом сообщает Telegram-канал Don Mash.

По данным канала, женщина будет находиться под домашним арестом. Такое решение суд вынес из-за хорошей характеристики подозреваемой и двоих ее детей, которые находятся дома.

В отношении Полищук возбуждено уголовное дело по статье 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»). Следствие считает, что она превысила свои полномочия при реализации госконтракта по благоустройству дорог, приняв работы, которые были выполнены по завышенной цене.

Полищук заняла пост главы администрации Зернограда в 2021 году. В 2023 году ее переизбрали.