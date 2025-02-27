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12:22, 27 февраля 2025Россия

Жителей российского региона предупредили о ракетном ударе

Жителей Брянской области предупредили о ракетной опасности
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Валентин Огиренко / Reuters

Жителей Брянской области предупредили о ракетном ударе. Об опасности жителем региона сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram.

В области запущена система оповещения о нападении. Богомаз призвал население укрыться в помещениях со сплошными стенами и не подходить к окнам.

Брянская область — один из граничащих с Украиной российских регионов. Он постоянно подвергается атакам беспилотников, запущенных с территории соседнего государства.

В ночь на 27 февраля об очередной атаке со стороны Украины сообщил глава еще одного региона — Белгородской области — Вячеслав Гладков. Жертвой удара беспилотника стал один человек, он находился в машине, на которую сбросили взрывное устройство.

ЖЗЛ
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