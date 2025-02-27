Жителей российского региона предупредили о ракетном ударе

Жителей Брянской области предупредили о ракетном ударе. Об опасности жителем региона сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram.
В области запущена система оповещения о нападении. Богомаз призвал население укрыться в помещениях со сплошными стенами и не подходить к окнам.
Брянская область — один из граничащих с Украиной российских регионов. Он постоянно подвергается атакам беспилотников, запущенных с территории соседнего государства.
В ночь на 27 февраля об очередной атаке со стороны Украины сообщил глава еще одного региона — Белгородской области — Вячеслав Гладков. Жертвой удара беспилотника стал один человек, он находился в машине, на которую сбросили взрывное устройство.