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15:22, 27 февраля 2025Спорт

Журова высказалась о школе Загитовой

Журова о школе Загитовой: Если есть школа, надо каждый день ходить на тренировки
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)
Светлана Журова

Светлана Журова. Фото: Павел Кашаев / Globallookpress.com

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова высказалась о школе фигурного катания Алины Загитовой. Ее слова приводит РИА Новости.

По ее мнению, создающий свою школу человек должен находиться непосредственно на месте, работать и ходить на тренировки каждый день. «В этом плане я принципиальный человек. Не знаю, насколько система с вахтовым методом хорошо сработает. Я считаю, если ты даешь свое имя, ты должен контролировать все детали, иначе потом могут пойти упреки», — заявила она.

В феврале 2024 года сообщалось, что 22-летняя Загитова станет генеральным менеджером собственной спортивной школы в Казани. Бывшая фигуристка займется подбором тренеров, а также будет курировать работу и ставить задачи.

Загитова — единственная в истории России одиночница, которая завоевала все титулы в мировом фигурном катании. Она стала олимпийской чемпионкой 2018 года, чемпионкой мира и Европы, а также победительницей финала Гран-при. В 2019 году фигуристка завершила карьеру, сосредоточившись на работе телеведущей.

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