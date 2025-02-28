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11:28, 28 февраля 2025Экономика

«АвтоВАЗ» показал салон нового флагманского седана

«АвтоВАЗ» представил интерьер флагманского седана Lada Iskra
Анатолий Акулов (редактор)

Изображение: LADA

Российский концерн «АвтоВАЗ» показал салон нового флагманского седана Lada Iskra. Об этом сообщается на сайте компании.

Салон новинки оснащен анатомическими сиденьями, оптимизированной посадкой и рулевым колесом с широким диапазоном регулировок по наклону и вылету. Приборная панель отличается ромбовидными воздуховодами. Материалы отделки, отметили в «АвтоВАЗе», обладают повышенной износостойкостью.

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Обивка сидений будет представлена в двух вариантах. Первый выполнен в черно-серых тонах, а второй отличается контрастной декоративной отстрочкой и яркими вставками. Жесткость кузова, добавили в концерне, обеспечивается благодаря стали повышенной прочности. Остекление Lada Iskra — атермальное, со степенью тонировки 25 процентов. Это необходимо для повышения климатического комфорта, заключили в компании.

Ранее «АвтоВАЗ» представил новую версию Lada Iskra — SW Cross. Серийный выпуск начнется в первом квартале 2025 года. Машины будут доступны покупателям в четырех цветах — сером, коричневом, малиновом и белом. Объем двигателя составит 1,6 литра при максимальной мощности в 106 лошадиных сил. В комплектацию войдут кондиционер, аудиосистема и мультируль от Vesta. Стоимость новой версию Iskra составит от 1,2 миллиона рублей.

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