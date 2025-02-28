Жена погибшего на СВО бойца заявила о краже ребенка

Жена погибшего на СВО бойца обратилась к главе СК Бастрыкину из-за кражи ребенка

Жена погибшего на специальной военной операции (СВО) бойца обратилась к главе Следственного комитета (СК) РФ Александру Бастрыкину из-за кражи ребенка из больницы сотрудниками опеки. Об этом пишет Ura.ru.

Как отметило издание, мачеха девочки-подростка из Челябинска, мама которой умерла, а отец погиб в зоне боевых действий, обратилась к правоохранительным органам. Она потребовала рассмотреть действия сотрудников опеки, изъявших ребенка из больницы.

«Сегодня без моего согласия и без моего разрешения органы опеки выкрали ребенка из больницы. Я законный представитель ребенка, не лишена прав! Обратилась к Бастрыкину, чтобы взял ситуацию на контроль», — указала она.

Женщина рассказала, что органы опеки бросили ей в почтовый ящик письмо без почтовых штемпелей, поэтому она считает, что не была уведомлена законным образом. В органах опеки уточнили, что девочка отказалась возвращаться к мачехе из больницы.

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