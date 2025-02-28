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16:43, 28 февраля 2025Спорт

Бразильский футболист ЦСКА рассказал об адаптации в Москве

Бразильский футболист ЦСКА Келлвен назвал Москву замечательным городом
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Бразильский футболист московского ЦСКА Келлвен рассказал о том, как проходит его адаптация в российской столице. Об этом сообщает Metaratings.

Игрок отметил, что самыми сложными были первые две недели в Москве, но сейчас все наладилось. «Этот город просто замечательный, тут есть все для нас! Мы чувствуем себя так, будто живем в Бразилии. Тут все будто родное», — заявил Келлвен.

Он также рассказал, что люди в Москве не подходят к нему за автографами. «В отличие от Бразилии, люди в России относятся к футболистам гораздо спокойнее по части фотографий и автографов. Тут нас не беспокоят и не вторгаются в личное пространство», — заявил футболист.

Защитник подписал контракт с ЦСКА в сентябре 2023 года. В нынешнем сезоне бразилец провел 15 матчей в Российской премьер-лиге, в которых забил три мяча и сделал две результативные передачи.

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