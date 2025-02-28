Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Трактор
Сегодня
17:00 (Мск)
Ак Барс
Фонбет Чемпионат КХЛ
Динамо Мх
Сегодня
19:00 (Мск)
Локомотив М
Мир Российская Премьер-лига|19-й тур
Штутгарт
Сегодня
22:30 (Мск)
Бавария
Германия — Бундеслига|24-й тур
Монако
Сегодня
22:45 (Мск)
Реймс
Франция — Лига 1|24-й тур
Фиорентина
Сегодня
22:45 (Мск)
Лечче
Италия — Серия А|27-й тур
Нью-Йорк Рейнджерс
Завтра
03:00 (Мск)
Торонто Мэйпл Лифс
НХЛ — регулярный чемпионат
Колорадо Эвеланш
Завтра
05:00 (Мск)
Миннесота Уайлд
НХЛ — регулярный чемпионат
11:14, 28 февраля 2025Спорт

Бывший футболист клуба РПЛ назвал необходимую для нормальной жизни в России сумму в месяц

Футболист Гойкович: В России можно нормально жить на 1000 евро в месяц
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Защитник «Сараево» и сборной Боснии и Герцеговины Ренато Гойкович, выступавший в Российской премьер-лиге (РПЛ) за «Оренбург», назвал необходимую для нормальной жизни в России сумму в месяц. Его слова приводит «РБ Спорт».

По мнению игрока, хватит 1000 евро (около 92 тысяч рублей по нынешнему курсу). «Конечно, если ты будешь каждый месяц покупать себе "Ролексы" и куртки Louis Vuitton, тебе нужен миллион рублей минимум», — заявил босниец.

Он добавил, что во время выступлений в России не покупал ни машин, ни квартир. «Даже одежду брал в Европе», — добавил Гойкович.

Босниец играл за «Оренбург» с 2020 по 2024 год. В чемпионате России он провел 86 матчей, в которых забил семь мячей.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Военблогер заявил о крайне тяжелом продвижении российских войск в Курской области

      Многодетная семья бойца СВО осталась без дома и обвинила чиновников в отсутствии помощи

      Трассы на одном горнолыжном курорте России закрыли

      Сотрудники ТЦК украли две канистры с топливом у рабочих

      В РПЦ отреагировали на попытку покушения на митрополита Тихона

      Президент Латвии отказался поддержать разрешение негражданам участвовать в выборах

      Напавший на школьниц россиянин пойдет под суд

      Появились кадры дрейфующей льдины с около 200 российскими рыбаками

      Стало известно о покушении на соратника Тесака

      Перешедший из ЦСКА в «Спартак» вратарь заявил о невозможности конкурировать с Акинфеевым

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше