Бывший футболист клуба РПЛ назвал необходимую для нормальной жизни в России сумму в месяц

Футболист Гойкович: В России можно нормально жить на 1000 евро в месяц

Защитник «Сараево» и сборной Боснии и Герцеговины Ренато Гойкович, выступавший в Российской премьер-лиге (РПЛ) за «Оренбург», назвал необходимую для нормальной жизни в России сумму в месяц. Его слова приводит «РБ Спорт».

По мнению игрока, хватит 1000 евро (около 92 тысяч рублей по нынешнему курсу). «Конечно, если ты будешь каждый месяц покупать себе "Ролексы" и куртки Louis Vuitton, тебе нужен миллион рублей минимум», — заявил босниец.

Он добавил, что во время выступлений в России не покупал ни машин, ни квартир. «Даже одежду брал в Европе», — добавил Гойкович.

Босниец играл за «Оренбург» с 2020 по 2024 год. В чемпионате России он провел 86 матчей, в которых забил семь мячей.