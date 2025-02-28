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12:47, 28 февраля 2025Силовые структуры

Двум фигурантам дела о некачественных бронежилетах для Российской армии продлили арест

Суд продлил арест главе «ГК "Пикет"» Есипову по делу о бронежилетах для МО РФ
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Басманный суд Москвы продлил срок ареста гендиректору компании «ГК "Пикет"» Андрею Есипову, обвиняемому в мошенничестве при выполнении госконтракта на поставку бронежилетов Минобороны России. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил до начала апреля содержание под стражей Есипову и бывшему начальнику службы безопасности Михаилу Кальченко. Всего по этому делу проходят не менее девяти человек.

По данным следствия, сотрудники ГК «Пикет» совершили хищение не менее 2,4 миллиарда рублей, выделенных Минобороны в рамках госконтракта на поставку средств защиты. Компания поставила армии не менее 20 040 бронежилетов, не соответствующих должным требованиям.

Обвинение Есипову предъявили в апреле. У фигурантов дела арестовали счета и активы.

Ранее сообщалось, что двум фигурантам дела о бронежилетах добавили статью о даче взятки.

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