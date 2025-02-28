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06:24, 28 февраля 2025Мир

В Германии отказались признавать Россию врагом

Крупалла: Германии надо подумать, надо ли увеличивать расходы на оборону
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Россию можно считать компонентом политики безопасности Европы, а не ее врагом, заявил сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Тино Крупалла. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, Германии стоит размышлять над целесообразностью увеличения расходов на оборону. «В настоящее время мы покупаем у американцев различные виды вооружений без конкурсной основы и тендеров», — подчеркнул он.

Крупалла указал, что Россия принадлежит к Европе. Он отказался признавать ее врагом.

Ранее сообщалось, что Германия временно разместит в Польше истребители для патрулирования воздушного пространства.

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