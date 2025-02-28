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09:56, 28 февраля 2025Мир

Генсек НАТО раскрыл будущие действия альянса по Украине

Генсек НАТО Рютте: Страны альянса готовят миллиарды евро в виде помощи Украине
Семен Александров (редактор)

Фото: Yves Herman / Reuters

Страны НАТО готовят миллиарды евро в виде помощи Украине. Будущие действия Североатлантического альянса раскрыл на странице в соцсети X его генсек Марк Рютте по итогам разговора с президентом США Дональдом Трампом.

Он отметил, что США и НАТО становятся сильнее, а союзники по блоку быстро переходят к увеличению инвестиций в оборону.

«Что касается Украины, то союзники готовят дополнительные миллиарды в виде помощи и взносов на гарантии безопасности», — объявил Рютте.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что действующий генсек НАТО грубо нарушает свои обязанности на посту. По словам дипломата, Рютте ведет себя так, «будто он президент крупной державы, а не представляет консенсус стран альянса», призывая союзников по альянсу выполнять требования президента Украины Владимира Зеленского.

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