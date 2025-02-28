К защищающей российских студенток после пыток на автомойке адвокату пришли с угрозами

Е1.ru: На Урале к защищающей девушек после пыток на автомойке пришли с угрозами

В городе Каменск-Уральский Свердловской области к адвокату Юлии Майоровой, защищающей интересы студенток после многочасовых пыток на автомойке, пришли с угрозами. Об этом стало известно региональному порталу Е1.ru.

Россиянка пояснила, что подозрительный человек нагрянул в ее офис и стал вести себя агрессивно с девушками.

«Сказал, что я представляю интересы какого-то нехорошего человека, стала работать не с тем, с кем надо. Он сфотографировал мой номер, а на выходе бросил реплику с угрозами в адрес одной из сотрудниц», — поделилась адвокат.

Нарушитель спокойствия объявил работнице, что может вывести ее в неизвестном направлении, добавила Майорова. Мужчину засняли на камеры, которые установлены в офисе, поэтому его удалось быстро найти.

Сотрудники полиции задержали его и начали допрашивать.

До этого сообщалось, что у наблюдавших за пытками студенток на мойке в Свердловской области начались панические атаки.

Компания мужчин, похитившая нескольких студенток и истязавшая их более пяти часов, в прошлом уже снимала аналогичные ролики с человеческими пытками.