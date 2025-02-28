Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:50, 28 февраля 2025Мир

Каллас обиделась на Трампа за дружелюбные высказывания о России

Каллас: Трамп повторяет российские тезисы и отдаляется от Европы
Семен Александров (редактор)

Фото: Hamad I Mohammed / Reuters

Верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас обиделась на президента США Дональда Трампа за дружелюбные высказывания о России и обвинила в отдалении от Европы. Об этом она заявила в интервью Axios.

«Заявления, сделанные в наш адрес, довольно жесткие. Заявления в отношении России очень дружелюбные. Это перемена», — сказала дипломат.

Каллас призналась, что ее беспокоит отдаление новой администрации президента США от Европы и сближение с «новыми друзьями».

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что первые контакты с администрацией американского лидера Дональда Трампа вселяют надежду. Он указал на то, что «нынешние американские партнеры демонстрируют прагматизм», а также отказываются от стереотипов предыдущей администрации США.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Двигаться крайне трудно». Российские войска наступают на ВСУ под Суджей. Что известно о боях в Курской области?

      Лукашенко возмутился ростом цен на картофель

      Военком рассказал о выплатах бойцам СВО в случае наступления мира

      Хинштейн сообщил о трагических новостях в Курской области. Что там произошло?

      На Западе испугались сделки Путина и Трампа за спиной у Европы

      Пассажирка отдала сотни тысяч рублей за грязное место в самолете и вызвала споры в сети

      Каллас дерзко ответила вице-президенту США

      Напавшего с ножом и арматурой на полицейских мужчину задержали в Подмосковье

      В Госдуме рассказали о местоположении Суровикина

      Москвичам рассказали о погоде в первый день весны

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше