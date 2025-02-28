Каллас обиделась на Трампа за дружелюбные высказывания о России

Каллас: Трамп повторяет российские тезисы и отдаляется от Европы

Верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас обиделась на президента США Дональда Трампа за дружелюбные высказывания о России и обвинила в отдалении от Европы. Об этом она заявила в интервью Axios.

«Заявления, сделанные в наш адрес, довольно жесткие. Заявления в отношении России очень дружелюбные. Это перемена», — сказала дипломат.

Каллас призналась, что ее беспокоит отдаление новой администрации президента США от Европы и сближение с «новыми друзьями».

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что первые контакты с администрацией американского лидера Дональда Трампа вселяют надежду. Он указал на то, что «нынешние американские партнеры демонстрируют прагматизм», а также отказываются от стереотипов предыдущей администрации США.