Каллас признала страх ЕС перед Россией

Каллас: Страны ЕС состоят в НАТО из-за страха перед Россией

Страны Европейского союза (ЕС) состоят в Североатлантическом альянсе из страха перед Россией. Об этом заявила верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, сообщает телеканал N-TV.

«Мы боимся России. И единственное, что действительно работает, единственная гарантия безопасности, которая работает, — это зонтик НАТО», — сказал она.

Отмечается, что инициатива главы европейской дипломатии о военной помощи Украине вызвала раскол в Евросоюзе. Структура предложения Каллас основана на валовом национальном доходе стран, поэтому Италия, Португалия и Испания не хотят принимать это предложение.

Ранее Каллас заявила, что НАТО также является лучшей гарантией безопасности для Украины. По ее словам, это единственный способ обезопасить государство.