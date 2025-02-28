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16:34, 28 февраля 2025Бывший СССР

Кличко заявил об увольнении сотрудников администрации после обысков

Кличко: Фигуранты дела о коррупции в Киеве будут уволены из КГГА
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)
Виталий Кличко

Виталий Кличко. Фото: Иван Коваленко / Коммерсантъ

Из Киевской городской государственной администрации (КГГА) будут уволены фигуранты дела о коррупции, связанной с земельными участками. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram-канале.

По его словам, своих должностей лишатся замглавы администрации Петр Оленич, замдиректора коммунального предприятия «Спецжилфонд» Юрий Леонов и замруководителя коммунального предприятия «Киевблагоустройство» Алексей Мушта. Кроме того, свои полномочия должен сложить депутат Киевсовета, председатель земельной комиссии Михаил Терентьев.

«Отмечу по резонансному "земельному делу": город предоставляет правоохранителям все запрашиваемые документы и содействует следствию», — написал Кличко.

Ранее специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) Украины провела обыски в мэрии Киева после критики Кличко в адрес окружения Зеленского. В частности, мэр украинской столицы обвинил в плетении политических интригах главу Киевской городской военной администрации Тимура Ткаченко.

До этого Ткаченко заявил, что Виталий Кличко препятствует расследованию теневых схем, нарушая работу профильных органов. По его словам, команда мэра Киева затягивало создание рабочей группы по борьбе с теневыми схемами.

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