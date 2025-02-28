В Госдуме призвали не восстанавливать «Крокус Сити Холл»

Депутат Миронов призвал не восстанавливать «Крокус» и разбить на его месте сквер

Подмосковный концертный зал «Крокус Сити Холл» не стоит восстанавливать. С таким заявлением выступил депутат Госдумы, председатель партии «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) Сергей Миронов, его цитирует агентство РИА Новости.

Перестроить разрушенный комплекс или выстроить на его месте другой объект парламентарий считает вопиющим. «Любые разговоры или планы о возведении нового концертного зала или торгового комплекса абсолютно неприемлемы и недопустимы», — высказался Миронов.

На месте комплекса депутат призывает разбить сквер с мемориалом памяти жертв теракта. Эскиз памятника, он считает, необходимо согласовать с семьями погибших. Против такой инициативы, однако, возражает бизнес, уверен Миронов. Подтверждением тому он считает место, выбранное для текущего строительства памятника. «Сначала напротив места трагедии откроют мемориал, а спустя некоторое время прямо там, где произошел теракт, может начаться строительство нового комплекса из стекла и бетона», — опасается глава фракции.

Теракт в «Крокусе» произошел 22 марта 2024 года. Тогда четверо вооруженных людей ворвались в зал перед концертом группы «Пикник», открыли стрельбу и подожгли здание, а затем скрылись. Теракт в Подмосковье стал крупнейшим в истории России со времен захвата школы в Беслане в 2004 году, его жертвами стали 145 человек, почти 700 посетителей концерта получили ранения.

Ранее стало известно, когда будет открыт мемориал в память о жертвах теракта в «Крокус Сити Холле». Памятник будет представлен 22 марта, в годовщину трагедии.