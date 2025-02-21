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11:06, 21 февраля 2025Россия

Названа дата открытия мемориала в память о жертвах теракта в «Крокусе»

«Крокус»: Мемориал в память о жертвах теракта в концертном зале откроют 22 марта
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Мемориал в память о жертвах теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» откроют в годовщину трагедии 22 марта. Такую дату назвали в пресс-службе «Крокуса», передает РИА Новости.

«Началось возведение мемориала жертвам теракта в "Крокус Сити Холле". Открытие памятника будет 22 марта. Визуал также будет представлен в день годовщины трагедии», — сообщили в пресс-службе концертного зала.

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В пятницу, 21 февраля, стало известно о начале работ по возведению мемориала. Возле «Крокуса» появилась металлическая конструкция, которая станет основой для памятника. Уточнялось, что памятник возведут собственники здания, которое принадлежит Crocus Group.

Теракт в «Крокусе» произошел 22 марта 2024 года. Тогда четверо вооруженных людей ворвались в зал перед концертом группы «Пикник», открыли стрельбу и подожгли здание, а затем скрылись. Теракт в Подмосковье стал крупнейшим в истории России со времен захвата школы в Беслане в 2004 году, его жертвами стали 145 человек, почти 700 посетителей концерта получили ранения.

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