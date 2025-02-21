У «Крокуса» начали возводить мемориал в память о жертвах теракта

У здания «Крокуса» начали возводить мемориал в память о жертвах теракта

У подмосковного концертного зала «Крокус Сити Холл», где в марте 2024 года произошел теракт, начали возводить мемориал в память о жертвах трагедии. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.

По его информации, перед зданием концертного зала появилась металлическая конструкция, которая, предположительно, станет основой для памятника. Данные об этом подтвердил и один из рабочих.

Источник агентства уточнил, что памятник возведут собственники здания, которое принадлежит Crocus Group. Пока неизвестны сроки его установки и то, кто будет приглашен на церемонию открытия.

Летом 2024 года губернатор Подмосковья Андрей Воробьев называл вопрос создания мемориала решенным. Тогда он отметил, что это связано с восстановлением разрушенной части здания, пострадавшей от пожара. Crocus Group отчитывался, что планирует восстановить внешний контур сгоревшего после теракта концертного зала.