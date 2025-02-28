Москвичам рассказали о погоде в первый день весны

Синоптик Вильфанд: Температура 1 марта в Москве превысит климатическую норму

Весна в Москве начнется с аномального тепла. Такой прогноз жителям столичного региона дал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Его слова приводит RT.

По сведениям синоптика, в субботу, 1 марта, температура в мегаполисе будет держаться выше нормы примерно на два градуса. В ночь на 1-е число воздух остынет до минус 5-7 градусов, днем столбики термометров преодолеют нулевую отметку, дойдя до плюс 3 градусов. В области ожидается не выше минус 1 градуса. Те же показатели ожидаются и в воскресенье. С каждым днем в регионе будет теплеть: ко вторнику-среде ночные температуры также могут достичь нуля, днем прогнозируется уже 5 градусов тепла. «Такой температурный фон уже будет выше нормы примерно на 3-4 градуса», — отмечает метеоролог.

Перемещение антициклона на юго-восток принесет в Москву облачную погоду и небольшие осадки. Возможен мокрый снег и дождь. Снежный покров продолжит таять, однако новые снегопады не исключены и в марте, допускает Вильфанд. В целом снег в этом году исчезнет раньше обычного. Норма высоты сугробов к началу марта составляет 36-37 сантиметров — на данный же момент показатель дотягивает лишь до 3 сантиметров. Давление в регионе резко упадет, опустившись ко вторнику на 20 миллиметров ртутного столба, предупреждает специалист.

Ранее москвичей предупредили о 13-градусных морозах в марте. Начало весны выдастся аномально теплым, однако в середине марта в городе возможны заморозки. Такая погода продержится недолго и вновь сменится плюсовыми значениями.