Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
05:00, 28 февраля 2025Из жизни

Медведь растерзал двух мужчин за одну ночь

TOI: В Индии медведь растерзал двух мужчин за одну ночь в штате Тамилнад
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Unsplash

В Индии власти штата Тамилнад пытаются выследить медведя, который растерзал двоих мужчин. Об этом сообщает The Times of India (TOI).

Фермеры Каруппиа и Маникандан владели соседними фермами в округе Тхени. Первый выращивал холопок, а второй — лимоны.
Оба отправились вечером во вторник, 25 февраля, охранять свои хозяйства. Утром на следующий день мужчин без признаков жизни нашли рабочие их ферм.

По словам вызванных на место представителей полиции и департамента лесного хозяйства, первоначальный осмотр останков показал, что с обоими мужчинами расправился медведь. Однако, рядом с Каруппиа нашли мобильный телефон, который не принадлежал ни ему, ни Маникандану. В связи с этим следователи также рассматривают версию насильственного преступления.

Материалы по теме:
«Я вырвала сына из пасти леопарда» Дикие звери приходят в индийскую деревню и калечат людей. Даже дети берут в руки топоры
«Я вырвала сына из пасти леопарда»Дикие звери приходят в индийскую деревню и калечат людей. Даже дети берут в руки топоры
13 января 2021
Самый страшный зверь Бегемот-каннибал и кровавый фестиваль на лучших снимках дикой природы
Самый страшный зверьБегемот-каннибал и кровавый фестиваль на лучших снимках дикой природы
12 сентября 2019

Как пишет TOI, в районе, где произошли нападения, в последнее время участились случаи столкновений местных жителей с агрессивными хищниками.

Ранее сообщалось, что в индийском штате Мадхья-Прадеш тигр неделю выслеживал жителей деревни. В итоге хищная кошка набросилась на одного из селян.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Военкор обратил внимание на «тишину» после переговоров России и США в Стамбуле. Они шли более шести часов в обстановке секретности

      Россиянам назвали способы избежать покупки некачественных лекарств

      Малышева поставила точку в спорах об опасности употребления козявок

      Военкор Сладков прокомментировал слова Трампа о Зеленском фразой «совершенный делец»

      Военный аналитик рассказал об альтернативе миротворцам НАТО на Украине

      Тревел-блогер раскрыл истинное отношение жителей Мексики к россиянам

      В Госдепе прокомментировали переговоры делегаций РФ и США в Стамбуле

      Российские бойцы прорвались в занятое ВСУ село по замерзшему озеру

      Россиян предупредили о способе мошенников замаскировать свое письмо

      Названо обязательное условие для размещения на Украине миротворцев из Европы

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше