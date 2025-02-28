TOI: В Индии медведь растерзал двух мужчин за одну ночь в штате Тамилнад

В Индии власти штата Тамилнад пытаются выследить медведя, который растерзал двоих мужчин. Об этом сообщает The Times of India (TOI).

Фермеры Каруппиа и Маникандан владели соседними фермами в округе Тхени. Первый выращивал холопок, а второй — лимоны.

Оба отправились вечером во вторник, 25 февраля, охранять свои хозяйства. Утром на следующий день мужчин без признаков жизни нашли рабочие их ферм.

По словам вызванных на место представителей полиции и департамента лесного хозяйства, первоначальный осмотр останков показал, что с обоими мужчинами расправился медведь. Однако, рядом с Каруппиа нашли мобильный телефон, который не принадлежал ни ему, ни Маникандану. В связи с этим следователи также рассматривают версию насильственного преступления.

Как пишет TOI, в районе, где произошли нападения, в последнее время участились случаи столкновений местных жителей с агрессивными хищниками.

Ранее сообщалось, что в индийском штате Мадхья-Прадеш тигр неделю выслеживал жителей деревни. В итоге хищная кошка набросилась на одного из селян.

