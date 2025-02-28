Мировые звезды захотели записать фит с российской школьницей

Doja Cat и David Guetta предложили 11-летней Betsy записать совместные треки

Продюсер и отец 11-летней певицы Betsy Михаил Чертищев сообщил об интересе к сотрудничеству с исполнительницей вирусного трека Sigma Boy со стороны западных звезд музыки. Об этом он рассказал на подкасте «Ниче святого» от сервиса Звук.

По словам Чертищева, с российской исполнительницей уже хотят работать известные зарубежные артисты.

«Сейчас ведем переговоры с большими лейблами, но здесь очень важно не ошибиться. Уже есть предложения на запись совместных композиций с Doja Cat, Шоном Полом. От David Guetta было предложение создать ремикс», — заявил он.

Ранее стало известно, что Московский военный хор перепел «Сигма-боя» на армейский лад.