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11:39, 28 февраля 2025Бывший СССР

На Украине военный приклеил к себе табличку с призывом не путать его с военкомом

Военный ВСУ приклеил к себе табличку с призывом не путать его с сотрудником ТЦК
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Alina Yarysh / Reuters

Военный Вооруженных сил Украины (ВСУ), находясь в общественном транспорте, прикрепил на себя табличку с призывом не путать его с сотрудником территориального центра комплектования (ТЦК; аналог военкомата на Украине). Фотографию военнослужащего опубликовало УНИАН.

«Я не ТЦК, не бойтесь и не отворачивайтесь, потому что я дал присягу вам, народу Украины, и мне грустно, что вы смотрите на меня как на врага нации», — написал военный на табличке.

Ранее руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) назвал дезинформацией скандалы с участием военкомов на Украине. По его словам, истории о силовой мобилизации граждан сотрудниками ТЦК являются примером «профессиональной специальной информационной операции по влиянию на сознание».

До этого на Украине сотрудники ТЦК мобилизовали человека с инвалидностью. Подробности произошедшего не приводились.

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