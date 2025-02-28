Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:44, 28 февраля 2025Россия

Начальник Генштаба Герасимов приехал в зону СВО

Начальник Генштаба Герасимов проинспектировал группировку войск Запад в зоне СВО
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине
Валерий Герасимов (слева)

Валерий Герасимов (слева). Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

Начальник Генштаба Валерий Герасимов приехал в зону проведения специальной военной операции (СВО) на Украине и проинспектировал группировку войск «Запад». Об этом сообщили в Минобороны России.

Герасимов, в частности, посетил мотострелковую дивизию, наиболее отличившимся бойцам были вручены государственные награды. Начальник Генштаба поблагодарил военнослужащих за доблесть и мужество, проявленные в боях.

Российский генерал также заслушал доклады командующего группировкой войск. «Подводя итоги, генерал армии Валерий Герасимов отметил успехи соединений и воинских частей группировки войск "Запад" в выполнении поставленных задач и отдал указания на дальнейшие действия», — уточнили в оборонном ведомстве.

Ранее в субботу, 22 февраля, Герасимов посетил пункт управления группировки войск «Южная» в зоне СВО. В частности, он провел встречу с генерал-полковником Александром Санчиком, который доложил ему об обстановке в зоне его ответственности.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Военблогер заявил о крайне тяжелом продвижении российских войск в Курской области

      Ущерб мировой экономики от торговой политики Трампа оценили

      Многодетная семья бойца СВО осталась без дома и обвинила чиновников в отсутствии помощи

      Трассы на одном горнолыжном курорте России закрыли

      Сотрудники ТЦК украли две канистры с топливом у рабочих

      В РПЦ отреагировали на попытку покушения на митрополита Тихона

      Президент Латвии отказался поддержать разрешение негражданам участвовать в выборах

      Напавший на школьниц россиянин пойдет под суд

      Появились кадры дрейфующей льдины с около 200 российскими рыбаками

      Стало известно о покушении на соратника Тесака

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше