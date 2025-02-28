Начальник Генштаба Герасимов приехал в зону СВО

Начальник Генштаба Герасимов проинспектировал группировку войск Запад в зоне СВО

Начальник Генштаба Валерий Герасимов приехал в зону проведения специальной военной операции (СВО) на Украине и проинспектировал группировку войск «Запад». Об этом сообщили в Минобороны России.

Герасимов, в частности, посетил мотострелковую дивизию, наиболее отличившимся бойцам были вручены государственные награды. Начальник Генштаба поблагодарил военнослужащих за доблесть и мужество, проявленные в боях.

Российский генерал также заслушал доклады командующего группировкой войск. «Подводя итоги, генерал армии Валерий Герасимов отметил успехи соединений и воинских частей группировки войск "Запад" в выполнении поставленных задач и отдал указания на дальнейшие действия», — уточнили в оборонном ведомстве.

Ранее в субботу, 22 февраля, Герасимов посетил пункт управления группировки войск «Южная» в зоне СВО. В частности, он провел встречу с генерал-полковником Александром Санчиком, который доложил ему об обстановке в зоне его ответственности.

