Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
17:10, 28 февраля 2025Россия

Названа предварительная причина ДТП с въехавшим в остановку в Петербурге автобусом

Водитель въехавшего в остановку в Петербурге автобуса мог уснуть за рулем
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: «Фонтанка»

Водитель пассажирского автобуса, въехавшего в остановку в Санкт-Петербурге, не справился с управлением. Предварительную причину аварии назвали «Фонтанке» в пресс-службе перевозчика, ООО «Домтрансавто».

По информации издания, водитель мог уснуть за рулем. При этом отмечается, что перед рейсом мужчина прошел медосмотр. «Режим труда и отдыха был соблюден. Водитель прошел предрейсовый медицинский контроль», — заявили в пресс-службе перевозчика.

В свою очередь, 78.ru пишет, что находившийся за рулем автобуса россиянин почувствовал себя плохо, о чем он рассказал полицейским.

Ранее в сети появилось видео смертельной аварии. На кадрах видно, как автобус делает резкий поворот, врезается в несколько авто, после чего выезжает на пешеходную часть и сносит остановочный павильон.

Предварительно, в аварии пострадали три человека, еще одно спасти не смогли. На месте работают экстренные службы.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Это крах изоляции». Прямые перелеты и назначение посла. О чем договорились Россия и США в Стамбуле?

      Сотни россиян застряли на Маврикии из-за циклона «Гаранс»

      Дорогу из России в Грузию снова закрыли

      Рассказывающая о расправе над бывшим мэром Самары женщина попала на видео

      Внучка рассказала о помогавшем ей расправиться с экс-мэром российского города сообщнике

      В российском городе нетрезвые мужчины сдули танк

      В США назвали Су-35 преимуществом России

      Латвия передала Украине несколько десятков авто для своей обороны

      Центробанк повысил официальный курс доллара

      Россияне старше 50 лет раскрыли предпочтения в путешествиях

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше