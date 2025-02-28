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11:50, 28 февраля 2025Россия

Названа причина массового отравления детей и взрослых в российском регионе

Минздрав Якутии: Массовое отравление произошло из-за пищи
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Причиной массового отравления в Якутии стал пищевой фактор. Об этом говорится в сообщении, опубликованном пресс-службой республиканского Минздрава в Telegram.

Об отравлении десятков человек, в том числе 24 детей, стало известно 28 февраля.

Министерство выяснило, что поставщиком оказалось одно из частных предприятий. В отношении организации начата проверка по линии Роспотребнадзора.

28 февраля еще одно сообщение о массовом отравлении поступило из Хабаровского края. Там медицинская помощь понадобилась 25 ученикам. Причиной инцидента, по предварительным данным, также стали нарушения санитарно-эпидемиологических требований к организации общественного питания.

ЖЗЛ
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