Названы самые бюджетные маршруты из Москвы на майские праздники

Серпухов вошел в список бюджетных железнодорожных маршрутов из Москвы на майские

Аналитики сервиса «Яндекс Путешествия» назвали самые бюджетные железнодорожные маршруты из Москвы на майские праздники 2025. Результаты их исследования попали в распоряжение «Ленты.ру».

На первом месте в списке оказался Переславль-Залесский — средняя стоимость билета на поезд в одну сторону составляет 700 рублей. На втором месте — Серпухов (750 рублей), а на третьем — Гагарин (1,1 тысячи рублей).

В десятку самых выгодных направлений также вошли Сухиничи (1,2 тысячи рублей), Вязьма (1,2 тысячи рублей), Ростов Великий (1,2 тысячи рублей), Александров (1,2 тысячи рублей), Мухтолово (1,2 тысячи рублей), Ковров (1,3 тысячи рублей) и Рязань (1,3 тысячи рублей).

Эксперты также оценили спрос на железнодорожные поездки и выяснили, что самым популярным направлением для отдыха на майские у жителей Москвы стал Санкт-Петербург. Средняя цена билета в город составляет 3,8 тысячи рублей. Поездки в Северную столицу москвичи обычно планируют почти за три месяца, чтобы успеть купить билеты.

Ранее российским туристам раскрыли места для бюджетного отдыха во время майских праздников в 2025 году. Список возглавляет Петрозаводск, куда можно добраться за 8 тысяч рублей, а гостиница там будет стоить 4 тысячи рублей в сутки.