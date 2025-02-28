Американская певица Николь Шерзингер похвасталась фигурой в бикини

Экс-участница группы The Pussycat Dolls Николь Шерзингер показала новые откровенные фото. Кадры появились в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На размещенных фото 46-летняя американская певица позировала перед камерой в черном бикини, состоящем из топа с вырезом по центру и плавок с низкой посадкой. При этом звезда похвасталась стройной фигурой с рельефным прессом на фоне пальм и моря.

В то же время исполнительница повязала на бедра длинный бордово-черный платок и распустила волосы. В качестве аксессуаров она выбрала удлиненные блестящие серьги.

Ранее в феврале Николь Шерзингер посетила Неделю моды в наряде с глубоким декольте. Знаменитость вышла в свет в черном облегающем комбинезоне с укороченными штанинами.