Однопартийцы Трампа усомнились в законности его решений

WP: Республиканцы оспаривают законность сокращения Трампом помощи другим странам

Однопартийцы президента США Дональда Трампа в Сенате усомнились в законности его решений и оспаривают сокращение им помощи другим странам. Об этом сообщает The Washington Post (WP).

По данным издания, несколько сенаторов-республиканцев присоединились к демократам, выразившим обеспокоенность по поводу заморозки иностранной помощи и закрытия американского Агентства по международному развитию (USAID), написав госсекретарю США Марко Рубио, что Госдеп действует не в соответствии с законом и пренебрегает консультациями с Конгрессом в ходе этого процесса.

Сенаторы Линдси Грэм (внесен в России в список террористов и экстремистов), Лиза Меркауски и Сьюзан Коллинз написали Рубио в письме, что поддерживают право госсекретаря пересматривать федеральные программы и устранять расточительство и злоупотребления, однако обеспокоены тем, что он и Госдеп не уведомили Конгресс о своих решениях.

Сенаторы также обозначили в письме, что они не получили ответов на запросы о том, какие программы иностранной помощи приостанавливаются и какие исключения делаются, чтобы некоторые программы могли продолжаться. Законодатели призвали Рубио исключить из списка программы, жизненно важные для национальной безопасности США.

Ранее стало известно, что администрация президента США сократит 92 процента контрактов USAID, чтобы сэкономить почти 60 миллиардов долларов в рамках кампании по сокращению бюджета во всех федеральных агентствах.