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10:44, 28 февраля 2025Экономика

Два оператора отменили роуминг в Крыму и Севастополе

ФАС: «МегаФон» и Yota отменили роуминг в Крыму и Севастополе с 28 февраля
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

С 28 февраля российские операторы связи «МегаФон» и Yota отменили роуминг в Крыму и Севастополе. Об этом со ссылкой на представленные ранее планы компаний сообщает Федеральная антимонопольная служба (ФАС).

С этого дня все минуты, смс и гигабайты расходуются из общего пакета по стандартным условиям тарифного плана. Ранее наценку за пользование услугами мобильной связи, указали в ведомстве, отменили «Билайн», «Т2 Мобайл», ООО «ВТБ Мобайл» и «Ростелеком».

В ФАС подчеркнули, что в настоящее время предпосылки для взимания дополнительной платы в Крыму устранены. Для всех операторов связи созданы экономические условия для отказа от наценок.

Летом 2024 года МТС, «МегаФон» и «Билайн» получили предупреждения в связи с взиманием дополнительной платы в Крыму и Севастополе. В ноябре «МегаФон» пообещал отменить роуминг в последний день зимы.

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