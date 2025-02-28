Предотвращена атака ВСУ на российский регион

Минобороны России заявило об уничтожении беспилотника ВСУ в Курской области

Средства противовоздушной обороны (ПВО) предотвратили атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на российскую территорию. Об этом заявило Минобороны России в Telegram.

Как уточнили в ведомстве, около 15:15 по московскому времени дежурные военные сбили украинский беспилотник в Курской области. Информация о районе уничтожения дрона и возможных последствиях на земле не раскрывается.

Утром 28 февраля также сообщалось, что на Курской областью сбили два летательных аппарата ВСУ.

Ранее Минобороны России отчиталось, что средства ПВО уничтожили в ночь на пятницу 22 украинских беспилотника. Восемь дронов военные поразили в Орловской областью, семь — в Курской, четыре — в Брянской, один — в Смоленской, два — в Краснодарским краем.