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16:29, 28 февраля 2025Россия

Предотвращена атака ВСУ на российский регион

Минобороны России заявило об уничтожении беспилотника ВСУ в Курской области
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Средства противовоздушной обороны (ПВО) предотвратили атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на российскую территорию. Об этом заявило Минобороны России в Telegram.

Как уточнили в ведомстве, около 15:15 по московскому времени дежурные военные сбили украинский беспилотник в Курской области. Информация о районе уничтожения дрона и возможных последствиях на земле не раскрывается.

Утром 28 февраля также сообщалось, что на Курской областью сбили два летательных аппарата ВСУ.

Ранее Минобороны России отчиталось, что средства ПВО уничтожили в ночь на пятницу 22 украинских беспилотника. Восемь дронов военные поразили в Орловской областью, семь — в Курской, четыре — в Брянской, один — в Смоленской, два — в Краснодарским краем.

ЖЗЛ
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