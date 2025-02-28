Премьер Венгрии выступил против вступления Украины в ЕС

Орбан: Вступление Украины в ЕС сейчас немыслимо и противоречит интересам Венгрии

Вступление Украины в Европейский союз (ЕС) сейчас немыслимо и противоречит интересам Венгрии. С таким заявлением выступил премьер-министр страны Виктор Орбан в эфире радио Kossuth.

«Я не могу сказать ни слова в поддержку вступления Украины в ЕС с точки зрения интересов Венгрии, и я могу привести множество аргументов против ее присоединения прямо сейчас», — отметил венгерский премьер.

При этом Орбан не стал исключать вступления Украины в Евросоюз в будущем. По его словам, никто не может знать точно, сохранится ли такая ситуация навеки.

Ранее посол Европейского союза в Киеве Катарина Матернова допустила, что Украина может вступить в блок в 2030 году. По словам дипломата, такой срок принятия Киева в Евросоюз не является нереалистичным.