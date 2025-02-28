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07:00, 28 февраля 2025Забота о себе

Раскрыты неожиданные изменения в сексе после похудения

Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Maru Lombardo / Unsplash

После похудения человек может столкнуться с неожиданными проблемами в постели, предупредила коуч по отношениям Эми Уильямс. О вероятных минусах она предупредила в беседе с Gloucestershire Live.

Уильямс рассказала, что с потерей лишних килограммов сексуальная жизнь обычно становится лучше. По ее словам, это связано тем, что в организме происходят серьезные изменения: усиливается кровообращение, повышается тестостерон и самооценка. Однако коуч предупредила, что у похудения есть и неприятная сторона, о которой многие не задумываются.

Уильямс уточнила, что резкая потеря веса может стать причиной гормональной перестройки и потери интереса к сексу. Еще одной опасностью для половой жизни она назвала постоянную усталость на фоне слишком сильных ограничений в еде.

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Кроме того, коуч отметила, что похудение с помощью лекарств для диабетиков, наподобие «Оземпика», может быть опасно для мужчин. По ее словам, эти препараты иногда вызывают эректильную дисфункцию, но прямая связь между ними и проблемами с потенцией не доказана.

Ранее сексолог Олег Гулько рассказал о самых опасных позах в сексе. Специалист призвал не заниматься любовью на краю обрыва, на перилах балкона или в местах присутствия людей с легко травмируемой психикой.

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