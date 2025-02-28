Размер одного вида займов упал до минимума

НБКИ: Средний размер автокредита в январе 2025 года упал на 5,3 процента

В январе 2025 года средняя величина займа на приобретение автомашины упала на 5,3 процента и дошла до 1,23 миллиона рублей. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

Данное значение оказалось минимальным с начала прошлого года. Если же сравнивать январские показатели с аналогичным месяцем 2024 года, то тогда окажется, что средний чек автокредита упал почти на 15 процентов.

Самый большой средний размер выданных автозаймов зафиксировали в Москве (1,71 миллиона рублей), Московской (1,5 миллиона) и Ленинградской (1,45 миллиона) областях, в Санкт-Петербурге (1,44 миллиона), а также в Ханты-Мансийском автономном округе (1,34 миллиона).

Ранее сообщалось, что в первый месяц 2025 года больше всего ссуд на приобретение автомобиля выдали в Москве, Московской области и Татарстане. В столице выдали в общей сложности 3,54 тысячи автокредитов.

Оказалось также, что количество выданных автокредитов снизилось на 42,7 процента. В январе речь шла о 59,6 тысячи таких займов, а в декабре 2024 года о 104,1 тысячи.