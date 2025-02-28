Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
08:00, 28 февраля 2025Экономика

Размер одного вида займов упал до минимума

НБКИ: Средний размер автокредита в январе 2025 года упал на 5,3 процента
Кирилл Луцюк

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В январе 2025 года средняя величина займа на приобретение автомашины упала на 5,3 процента и дошла до 1,23 миллиона рублей. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

Данное значение оказалось минимальным с начала прошлого года. Если же сравнивать январские показатели с аналогичным месяцем 2024 года, то тогда окажется, что средний чек автокредита упал почти на 15 процентов.

Самый большой средний размер выданных автозаймов зафиксировали в Москве (1,71 миллиона рублей), Московской (1,5 миллиона) и Ленинградской (1,45 миллиона) областях, в Санкт-Петербурге (1,44 миллиона), а также в Ханты-Мансийском автономном округе (1,34 миллиона).

Ранее сообщалось, что в первый месяц 2025 года больше всего ссуд на приобретение автомобиля выдали в Москве, Московской области и Татарстане. В столице выдали в общей сложности 3,54 тысячи автокредитов.

Оказалось также, что количество выданных автокредитов снизилось на 42,7 процента. В январе речь шла о 59,6 тысячи таких займов, а в декабре 2024 года о 104,1 тысячи.

Это интересно!
Обсудить
Последние новости

Появились кадры сброса трехтонной бомбы на бойцов ВСУ при наступлении в Курской области

Белла Хадид показала фигуру в топе и ультракоротких шортах

Мужчина влюбился в мать бывшей одноклассницы и женился на ней

В аэропорту Москвы сняли ограничения на полеты

Каллас признала страх ЕС перед Россией

Гидросамолет упал у берегов туристического острова и затонул вместе с людьми

Два российских завода по сжижению газа остановили поставки

В Раде рассказали о случаях вымогательства у солдат ВСУ командирами

Трое молодых людей решили заработать на поджоге подстанции и получили срок

Пленный ВСУ рассказал о мобилизации человека со злокачественной опухолью

Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
© 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.
Все новости
Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
Как это работает?
Читайте
Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
Оценивайте
Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
Получайте бонусы
Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

Узнать больше