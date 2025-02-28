Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
07:18, 28 февраля 2025Экономика

Россиян предупредили о скачке цен на мебель

«Газета.Ru»: В 2025 году мебель подорожает на 15-30 процентов
Кирилл Луцюк

Фото: Lantyukhov Sergey / Globallookpress.com

В 2025 году к подорожанию мебели приведут три главные причины. Об этом заявил руководитель мебельной компании STAVROS Андрей Рагозин. Его процитировала «Газета.Ru».

По его словам, мебель вырастет в цене на 15-30 процентов. В первую очередь, это случится из-за изменившегося налогообложения юридических лиц, которым прежде разрешали использовать упрощенную системы налогообложения. Второй фактор — выросшая стоимость горючего, а значит логистики сырья и готового товара до потребителя. Наконец, третьей причиной Рагозин назвал подорожавшие кредиты и давно не обновлявшееся оборудование.

В начале февраля Ассоциация предприятий мебельной и деревообрабатывающей отрасли России предсказала неизбежный скачок цен на новые коллекции мебели. Одной из причин такой динамики там назвали рекордное повышение стоимости сырья и фурнитуры. Кроме того, оказалось, что производители мебели ждут падения темпов роста развития отрасли из-за завершения массовой программы льготной ипотеки и падения продаж квартир в новостройках.

Это интересно!
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Военкор обратил внимание на «тишину» после переговоров России и США в Стамбуле. Они шли более шести часов в обстановке секретности

      Дочь Боно из U2 снялась в нижнем белье в рекламе Calvin Klein

      Американцы приготовились к скачку цен из-за политики Трампа

      У берегов Филиппин погибли два российских туриста

      Россиян предупредили о скачке цен на мебель

      22 украинских БПЛА уничтожили над российскими регионами за ночь

      Российского адвоката задержали за съемку порно с семилетней дочерью

      Во Франции обратились к Трампу и Маску с предупреждением

      Вильфанд предупредил об избытке осадков в трех округах России

      Шансы Украины получить гарантии безопасности от Европы оценили

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше