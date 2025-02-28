Россиян предупредили о скачке цен на мебель

«Газета.Ru»: В 2025 году мебель подорожает на 15-30 процентов

В 2025 году к подорожанию мебели приведут три главные причины. Об этом заявил руководитель мебельной компании STAVROS Андрей Рагозин. Его процитировала «Газета.Ru».

По его словам, мебель вырастет в цене на 15-30 процентов. В первую очередь, это случится из-за изменившегося налогообложения юридических лиц, которым прежде разрешали использовать упрощенную системы налогообложения. Второй фактор — выросшая стоимость горючего, а значит логистики сырья и готового товара до потребителя. Наконец, третьей причиной Рагозин назвал подорожавшие кредиты и давно не обновлявшееся оборудование.

В начале февраля Ассоциация предприятий мебельной и деревообрабатывающей отрасли России предсказала неизбежный скачок цен на новые коллекции мебели. Одной из причин такой динамики там назвали рекордное повышение стоимости сырья и фурнитуры. Кроме того, оказалось, что производители мебели ждут падения темпов роста развития отрасли из-за завершения массовой программы льготной ипотеки и падения продаж квартир в новостройках.