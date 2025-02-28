Россиянам назвали опасность мебели из ДСП

Химик Дорохов: Мебель из ДСП может содержать формальдегид

Мебель из древесно-стружечной плиты (ДСП) может привлекать россиян доступной ценой. Однако продукция может сильно отличаться по качеству у разных производителей — низкокачественная мебель может быть опасна для здоровья. Об этом «Газете.Ru» рассказал доцент кафедры неорганической химии им. А.Н. Реформатского РТУ МИРЭА Андрей Дорохов.

Химик объяснил, что недобросовестные производители стремятся сократить затраты, выбирая самые доступные компоненты. Среди них могут оказаться низкосортные смолы с повышенным содержанием формальдегида — канцерогенного газа, вызывающим раздражение слизистых оболочек, головные боли, тошноту и другие неприятные симптомы.

Эксперт объяснил, что продолжительное воздействие формальдегида может привести к хроническим заболеваниям — астме, аллергии и даже раку. При увеличении температуры и росту влажности в помещении интенсивность выделения формальдегида может расти. Особенно опасно постоянно находиться рядом с такой мебелью детям, пожилым людям и лицам с ослабленной иммунной системой.

Чтобы не купить вредную для здоровья мебель, рекомендуется при покупке искать маркировку E0 или E1, указывающую на низкое содержание формальдегида. Важно регулярно проветривать помещение и использовать приборы для очистки воздуха. Дорохов посоветовал не размещать мебель из ДСП вблизи источников тепла. Кроме того, снизить выделение газа поможет покрытие открытых участков ДСП лаком или краской.

Ранее руководитель мебельной компании STAVROS Андрей Рагозин предсказал подорожание мебели в 2025 году на 15-30 процентов. Этому поспособствует ряд факторов, в том числе изменение налогообложения для юридических лиц и рост трат на логистику.