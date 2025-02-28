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17:55, 28 февраля 2025Экономика

Россиянам раскрыли главную проблему новостроек

Эксперт Старшинов: Пустующие новостройки быстрее стареют и разрушаются
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Незаселенные новостройки быстрее стареют и разрушаются. Главную проблему пустующих новых домов раскрыл россиянам генеральный директор строительной компании «Строй онлайн» Денис Старшинов, пишет aif.ru.

Сейчас значительная часть жилья на первичном рынке остается невостребованной на фоне резко повысившихся ставок по ипотеке, и это опасно в том числе для самих зданий. «Здание живет по-другому, когда в нем есть люди. В жилом доме важен баланс температуры и влажности — он поддерживается за счет отопления, вентиляции, бытовой активности. Когда квартиры пустуют, там нет естественного воздухообмена, нет тепла», — пояснил эксперт.

Перепады температур разрушают бетон: зимой стены промерзают, а летом — перегреваются. Это приводит к образованию микротрещин в материале, которые постепенно увеличиваются. Кроме того, на стенах пустых квартир может образовываться конденсат, бетон теряет прочность и повышается риск коррозии арматуры — это уже влияет на несущую способность здания.

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«Фасады и инженерные сети тоже страдают. Когда часть дома жилая, а другая — "мертвая", нагрузка на инженерные системы распределяется неравномерно. Это касается отопления, водоснабжения, канализации. Например, пустующие стояки быстрее засоряются, трубы без циркуляции воды быстрее ржавеют, что в итоге приводит к авариям», — добавил Старшинов.

При этом эксперт не ожидает, что в ближайшие 10 лет новостройки начнут массово разваливаться, но срок службы таких зданий может сократиться. Кроме того, застройщикам придется дополнительно потратиться на ремонт, гидроизоляцию и усиление конструкций, заключил специалист.

Ранее россиян предупредили о скачке цен на мебель — этот тип товаров может подорожать на 15-30 процентов в 2025 году.

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