Россияне бросились скупать один вид товаров

«Коммерсант»: В России резко вырос спрос на двухколесный транспорт

В январе-феврале в России резко вырос спрос на двухколесные транспортные средства, в частности велосипеды, ролики и самокаты. О том, что россияне практически бросились скупать один вид транспорта, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные аналитического сервиса «Чек Индекс».

За год число продаж в рознице велосипедов выросло на 56 процентов, самокатов — на 43 процента, а роликов — на 39 процентов. В связи с увеличением покупательского интереса выросли и цены. Так, велосипеды подорожали на 14 процентов год к году, до 19,5 тысячи рублей, самокаты — на 13 процентов, до 5,65 тысячи рублей, ролики — на 12 процентов, до 5,39 тысячи рублей.

Эксперты связывают рост спроса на эту категорию товаров с аномально теплой погодой, из-за которой у спортивных ретейлеров упали объемы реализации зимнего спортинвентаря. Это вынудило продавцов установить скидки на все товары, в том числе на летний и весенний транспорт.

Ранее сообщалось, что в Москве станет сложнее арендовать электросамокаты. Сделать это можно будет только после идентификации через Mos ID.