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10:00, 28 февраля 2025Экономика

Россияне назвали основные критерии при выборе квартиры

ПИК: Главным критерием при выборе жилья у россиян оказалась его стоимость
Мария Черкасова

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Главным критериям при выборе жилья для россиян стала его стоимость — так ответили 49 процентов опрошенных, говорится в исследовании девелопера ПИК, передают «Известия».

Также важным является наличие развитой инфраструктуры — о близости магазинов, школ, детских садов и медучреждений заботятся 40 процентов респондентов. Важную роль играет транспортная доступность (36 процентов), близость к месту работы или учебы (28 процентов) и социальная среда и соседство (28 процентов).

Выбор района для покупки квартиры в 58 процентов случаев принимается совместно с партнером. При этом доверить окончательное решение о выборе жилья партнеру готовы 14 процентов россиян, а 41 процент готовы отказаться от своих предпочтений в выборе жилья ради партнера.

Почти половина россиян (49 процентов) выбрали новое место проживания без разногласий, 32 процента заявили, что обсуждали этот вопрос с партнером без конфликтов, а 19 процентов столкнулись с разногласиями.

Женщины оказались чаще готовы купить хорошее жилье даже в отдаленном районе (43 процента), мужчинам же важнее менее качественная квартира, но в престижном районе (47 процентов).

Российские семьи чаще принимают решения о ремонте совместно (38 процентов). При этом 34 процента мужчин убеждены, что принимают их единолично, тогда как среди женщин такой вариант выбрали 30 процентов. Касательно выбора интерьера с конфликтами столкнулись 39 процентов опрошенных — затем им удалось найти компромисс. О серьезных разногласиях в паре по этому вопросу сообщили 19 процентов респондентов.

Ранее стало известно, что за последние четыре года жилье в центре Москвы подорожало на 38 процентов. Средняя цена квадратного метра поднялась до 603 тысяч рублей. В других районах мегаполиса, за исключением Новой Москвы, за близость к центру приходится платить около 393 тысяч рублей за «квадрат» (рост на 30 процентов).

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