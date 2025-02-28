Российская стилистка предрекла джинсам с эффектом кривых ног популярность весной

Стилист Шихалова: Джинсы-бочонки с эффектом кривых ног будут популярны весной

Российская стилистка Александра Шихалова предрекла джинсам необычных фасонов популярность весной 2025 года. Ее комментарий публикует журнал «Первый женский».

По словам эксперта, в грядущем сезоне актуальными будут широкие штаны из денима, которые носили рэперы в 2000-х годах. Также в число трендов попадут брюки с контрастной строчкой в передней части или различными принтами, особенно леопардовым.

Кроме того, в списке оказались джинсы-бочонки, которые специалистка назвала брюками с эффектом кривых ног.

Ранее в феврале редакторы французской версии Vogue назвали модную замену белой футболке на весну.