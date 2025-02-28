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12:25, 28 февраля 2025Россия

Российские военные раскрыли подробности штурма села Погребки под Суджей

Минобороны: ВСУ бежали при начале боев за Погребки в Курской области
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Российские военные раскрыли подробности штурма села Погребки под Суджей. Бои за населенный пункт в Курской области имели свои особенности, сообщили в Минобороны России.

Село освобождали бойцы группировки войск «Север». По их словам, подойти к Погребкам было сложно из-за того, что населенный пункт расположен на возвышенности.

«Наступать приходилось по открытой местности — подойти было непросто», — пояснили в оборонном ведомстве.

По данным Минобороны, украинские военнослужащие сбежали, когда начались городские бои. «Не выдержали напора», — констатировали там.

Населенный пункт вернулся под контроль России 26 февраля. Ранее сообщалось, что российские бойцы группировки «Север» прорвались в занятое ВСУ село Погребки в Курской области по замерзшему озеру.

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