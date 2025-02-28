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14:24, 28 февраля 2025Экономика

Российский чиновник решил сделать ремонт и попал под суд

Нижегородский чиновник потратил 5 млн рублей на ремонт и попал под суд
Александра Качан (Редактор)

Фото: Пелагия Тихонова / Коммерсантъ

В Нижегородской области экс-руководитель управделами регионального правительства Юрий Бортников был задержан по подозрению в растрате более пяти миллионов рублей из бюджетных средств на ремонт квартиры. Об этом сообщает «МК».

Квартира, о которой идет речь, в прошлом принадлежала заместителю губернатора Нижегородской области Юрию Ильину, который в декабре 2024 года оставил пост в правительстве и стал руководителем российской компании NtechLab. Информации о его причастности к делу нет.

Бортников пытается оспорить свой арест. Защита бывшего чиновника утверждает, что он действовал в рамках служебных полномочий.

Ранее Следственный комитет заподозрил заместителя главы администрации подмосковного города Мытищи в халатности, в результате которой был незаконно выдан жилищный сертификат. Нарушения в действиях должностных лиц выявили в ходе расследования уголовного дела о мошенничестве, возбужденного в отношении местной жительницы.

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